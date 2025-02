Bohater finału na lodzie, wyłączyli już monitoring. W tle były mistrz świata

Stal Rzeszów podjęła decyzję w sprawie Rohana Tungate'a

Jarosław Hampel po kontuzji nogi długo nie mógł normalnie rywalizować, więc Stal była gotowa na transfer innego zawodnika. Na celowniku był Rohan Tungate, bohater ostatniego finału Metalkas 2 Ekstraligi. Stal chciała go kupić już w oknie transferowym, ale wtedy Australijczyk wybrał PGE Ekstraligę oraz INNPRO ROW Rybnik.

W ostatnich tygodniach Tungate był jednak bombardowany informacjami o możliwej utracie miejsca w składzie, bo ROW ma nadwyżkę zawodników. W Rzeszowie uważali, że jeśli złożą w trybie pilnym ofertę, to może ona trafić na podatny grunt. Już jednak wiadomo, że żadnej propozycji nie będzie. A na pewno nie będzie jej teraz.

Stal Rzeszów: znak zapytania przy dwóch nazwiskach zostaje

- Wyłączyliśmy monitoring - słyszymy w Stali i to zdanie odnosi się nie tylko do Tungate’a, ale wręcz do całego rynku transferowego. Po prostu informacje uzyskane od Woffindena są na tyle optymistyczne, że w Rzeszowie nie muszą niczego szukać. Teraz Stal chce zaprowadzić w drużynie trochę spokoju. Bo już zatrudnienie sześciu seniorów na pięć miejsc powoduje pewną nerwowość.