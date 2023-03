Bogaty kalendarz europosła Czarneckiego [FELIETON]

Żużlowy sezon 2023 zapowiada się pasjonująco

Potem będziemy mieli tydzień Drużynowych Mistrzostw Europy: trzy turnieje, w tym dwa pod moim patronatem Honorowym. Najpierw swoisty półfinał czyli Grupa A będzie jeździć w Gdańsku (15 kwietnia), Grupa B w Pardubicach w Czechach, a finał odbędzie się w Niemczech, w Stralsundzie, a więc tuż przy polskiej granicy, co prawdopodobnie zapewni sporą liczbę polskich fanów. Skądinąd będzie to jedna z trzech imprez za granicą, które odbędą się pod moim Patronatem Honorowym. Pozostałe dwie, to dwa z czterech turniejów SEC-IME, jedna w Niemczech w Güstrow, a druga we wspomnianych już czeskich Pardubicach.