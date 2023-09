Bogacz ze wschodu opanował ligę. Kto im podskoczy?

Mają wielką kasę i gwiazdy ligi

Wygląda więc na to, że lublinianie muszą dopełnić tylko formalności. Byłby to dla nich drugi tytuł z rzędu, a wiele wskazuje na to, że to nie koniec. To efekt polityki kadrowej, która sprawiła, że Motor zbudował potęgę. Już ma prawdopodobnie dwóch najlepszych polskich zawodników - Bartosza Zmarzlika i Dominika Kuberę. Obaj bardzo są zadowoleni ze współpracy i na razie nigdzie się nie wybierają.