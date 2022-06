Bogaci rodzice to nie wszystko. Ma fatalną średnią

20-latek z Apatora jedzie tak kiepsko, że kibice pytają o zmianę w składzie. Mówią, że nadeszła pora dla Mateusza Affelta, który nieźle pokazuje się w młodzieżówkach. Będzie to możliwe dokładnie od jutra, bo w poniedziałek Affelt kończy 16 lat.

Zieliński zaś ma najgorszą średnią wśród sklasyfikowanych w PGE Ekstralidze - zaledwie 0,381. To jest katastrofa, bo przecież nie mówimy o debiutancie, tylko o żużlowcu z jakimś tam jednak doświadczeniem.

Miał wszystko, czego chciał

Już przed sezonem 2018 Denis Zieliński (będący wówczas zawodnikiem Get Well Toruń) był wyposażony w kapitalny sprzęt, o jakim wieku seniorów mogło tylko pomarzyć. Zawdzięczał to swoim rodzicom, ludziom bardzo zamożnym i mogącym pozwolić sobie na wsparcie syna. Wydawało się, że wielka kariera stoi przed nim otworem.

No właśnie. Wydawało się. Zieliński nie kontynuował kariery w Toruniu. Przeszedł do GKM-u, ale w ogóle się tam nie rozwinął. Zaczął też nieco narzekać na współpracę z klubem. - Rozwój i zrównoważony postęp są dla mnie najważniejsze, a bez odpowiedniego budżetu nie jest się w stanie skutecznie rywalizować w sporcie motorowym, a już zwłaszcza na poziomie PGE Ekstraligi. Ja jako junior nie mogę dokładać 150 tysięcy złotych co sezon - mówił w rozmowie z Interią.

Nie widać nadziei

Za rok Zieliński będzie miał ostatni rok w kategorii młodzieżowców. Pytanie, kto się nim zainteresuje, skoro jedzie tak słabo. - Ja tu już nie widzę większych szans. Sprzęt to nie wszystko. Denis jakoś chyba nie czuje tego wszystkiego, na torze brakuje iskry - piszą kibice.

Oczywiście w razie czego zostanie mu Ekstraliga U24, ale może to być coś w rodzaju sportowego dogorywania. Zieliński miał sporo czasu na udowodnienie potencjału, a tak naprawdę ani przez moment nie był regularnym, silnym punktem żadnej ze swoich drużyn.