Błyszczał za granicą, trafił do Polski i odbił się od ściany. Musi rywalizować z dziećmi

Transfery. Czy Francis Gusts marnuje się we Wrocławiu?

W tamtym okresie sporo mówiło się o powrocie zagranicznego młodzieżowca do ligi. Wówczas 18-letni Gusts był bardzo kuszącą opcją dla wrocławian, którzy tracili juniora Gleba Czugunowa (przechodził do grona seniorów). Przepis do teraz nie przeszedł, Łotysz jest po dwóch wypożyczeniach i kilku kontuzjach. Wydaje się, że we Wrocławiu nie mają na niego pomysłu. Został walczyć o skład z Bartłomiejem Kowalskim i czeka na rozwój wydarzeń . W przeszłości wzorowo młodych zawodników (Australijczyków) do składu wprowadzała Fogo Unia Leszno. Najrozsądniejszym rozwiązaniem dla kariery Łotysza byłoby ponowne wypożyczenie do Metalkas 2. Ekstraligi . Rok temu przeciętnie radził sobie tam w barwach Arged Malesy Ostrów, choć był świeżo po poważnej kontuzji i złapał później kolejny uraz. Na tym poziomie rozgrywkowym jeszcze nie ugruntował swojej pozycji. Większość klubów jednak nie ma miejsc. Na tym etapie sezonu Sparta i zawodnik nie będą wybierać z wielu propozycji.

Kilku prezesów pytało wrocławian o wypożyczenie Gustsa w listopadzie. Odpowiedź była następująca - Francis zostaje przynajmniej do wiosny i wiosną zdecydujemy o tym, co dalej. W międzyczasie działacze pozyskali innych zawodników do lat 24, a Łotysz czeka i startuje w U24 Ekstralidze. Lepsze to niż nic, ale IMEJ powinien z roku na rok stawiać przed sobą coraz ambitniejsze wyzwania. Czy podpisany wieloletni kontrakt ze Spartą go przypadkiem nie skrzywdził? Ma związane ręce, jest uzależniony od decyzji klubu.



W meczu młodzieżowej Ekstraligi w Lublinie Gusts uzbierał 10 punktów. Problem w tym, że jedynym zawodnikiem startującym na co dzień w PGE Ekstralidze był 17-letni Bartosz Bańbor. Pozostali albo zbierają pierwsze doświadczenia, albo przedłużają kariery.