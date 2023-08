Błyskawiczny powrót gwiazdy. Niespodzianka w hicie kolejki

Sparta - Motor. Lider PGE Ekstraligi złapał zadyszkę?

Po stronie gospodarzy było więcej zer. Docenić oczywiście trzeba Piotra Pawlickiego, który uzbierał 7 punktów. Nie o punkty jednak tutaj chodzi, tylko o błyskawiczny powrót. Zapowiadano sześciotygodniową pauzę, ale owocna rehabilitacja skróciła ten czas o połowę. Przerwa nie wpłynęła na jego jazdę, prezentował się lepiej od Taia Woffindena, Daniela Bewleya i Janowskiego. To już coś, mimo słabszych występów tych zawodników.



Słabsze wyścigi wrocławian spowodowały sytuację, do której trener Dariusz Śledź w tym sezonie nie był przyzwyczajony. Po przegranym wyścigu ósmym strata Sparty wzrosła z czterech do ośmiu punktów, co otwierało szkoleniowcowi drogę do stosowania rezerw taktycznych. Na to jednak Śledź się nie zdecydował i dzięki temu Pawlicki z Bewleyem się odrodzili. Oni w drugiej części spotkania jechali lepiej, ale Woffinden i Janowski osłabli. W wyścigach nominowanych nie pojechał Brytyjczyk.



Motor był bardziej wyrównanym zespołem. Wyraźnego lidera brakowało, jednak na tak trudnym terenie wszyscy seniorzy sobie poradzili, tak samo jak junior Mateusz Cierniak. Ważne punkty przywiózł też Bańbor. Lublianianie na twardym wrocławskim torze byli lepsi. Ich forma przed play-offami jest bardzo dobra. Nie można zapominać, że w tym meczu nie wystąpił kontuzjowany Jack Holder. Wygrana we Wrocławiu 49:41 - jadąc bez jednego z liderów - to naprawdę coś dużego.