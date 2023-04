Błoto mu niestraszne. Koncertowa końcówka mistrza

Choć tor nie wyglądał za ciekawie, to uczestnicy tegorocznego cyklu Grand Prix udowodnili wszystkim, że należą oni do ścisłego grona najlepszych zawodników globu. Gwiazdy na mokrej nawierzchni radziły sobie wręcz wybornie i przez całe zmagania oglądaliśmy zaledwie parę niegroźnych upadków. Do pełni szczęścia brakowało tylko pasjonujących wyścigów. Te dopiero pojawiły się w końcówce, czyli wtedy gdy warunki uległy znacznej poprawie.