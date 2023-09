"Blokada" narobiła zamieszania. Rosjanin w opałach, teraz się tłumaczy

- We wtorek miałem trening na motocrossie. Miałem mocny upadek i złamałem kość. Inni zawodnicy z takimi kontuzjami już jeździli w tym roku. Dostałem miejscowe znieczulenie. To tak jakby się poszło do dentysty. Bardzo chciałem jechać i pomóc drużynie. Jak nie było szans na wygranie dwumeczu, to wspólnie z trenerem porozmawialiśmy, powiedziałem jak się czuję, a byłem bez sił po upadku w pierwszym biegu. Nie mogłem siedzieć na motocyklu - powiedział Łaguta na antenie Eleven Sports.