Blef czy dołek? Faworyt do złota stracił skuteczność

Sparta przez prawie całą rundę zasadniczą przeszła jak burza. Przegrała dwa ostatnie spotkania, ale wcześniej wygrała aż dwanaście . Te zwycięstwa pozwoliły wrocławianom wejść do play-off z pierwszego miejsca. Z przegraną w Lesznie można było się liczyć, bo wrocławianie pojechali tam bez Piotra Pawlickiego, który leczył kontuzję. W meczu z Motorem wystąpili jednak już w pełnym składzie. W przeciwieństwie do gości .

Zaczęli płakać i wpadli w panikę. Cała prawda o transferze wielkiego talentu W drużynie z Lublina brakowało kontuzjowanego Jacka Holdera , a mimo to Motor był bardziej wyrównanym zespołem. W Sparcie tylko Artiom Łaguta pojechał bardzo dobrze, choć i Rosjanin na twardym torze miał jedną wpadkę. Po zawodach Dominik Kubera przyznał, że nawet na finale Drużynowego Pucharu Świata nie było tak twardo . Eksperci dyskutowali, czy nie była to zasłona dymna ze strony wrocławian.

Sparta - Motor. Blef czy dołek?

Od zimy jest prowadzona dyskusja, że Sparta i Motor mają największe szanse, aby spotkać się w finale PGE Ekstraligi. I runda zasadnicza tylko to potwierdziła . W play-offach we Wrocławiu tor powinien być zupełnie inny.

Komentator Michał Mitrut zwrócił uwagę na postawę Taia Woffindena oraz Daniela Bewleya. - Jak weźmiemy na tapet oba te ostatnie mecze, to możemy dojść do wniosku, że coś złego stało się z Brytyjczykami. Jeżeli faktycznie coś z kimś z tej drużyny dzieje się złego, to najprędzej z nimi, aczkolwiek ja jestem "team blef" - ocenił.



- Blefują od meczu w Lesznie - śmiał się Krzysztof Cegielski. Były żużlowiec później kontynuował swoją wypowiedź i nawiązał nawet do najbliższego ćwierćfinałowego spotkania w Lesznie (w niedzielę o 19:15). - Uważam, że dzisiejsza przegrana wrocławian powoduje, że z jeszcze większym zainteresowaniem będziemy oglądać mecz Unii ze Spartą - dodawał.