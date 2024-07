Błaganie o pomoc w polskim klubie. W kasie sucho, stąd „pojednanie”

Jacek Frątczak przez lata związany był z Falubazem Zielona Góra. Zarządzający klubem nie żyli dobrze z władzą samorządową, która po ostatnich wyborach przejęła władzę w mieście. Do tejże władzy należy wspomniany Jacek Frątczak, który został radnym, a zarazem przewodniczącym komisji sportu w radzie miasta. Przedstawiciele klubu, by ratować Falubaz przez finansowym krachem zmuszone były dojść do porozumienia z władzami. Topór wojenny został zakopany, a do współpracy z klubem wraca Jacek Frątczak. Co na to ultrasi, którzy nie chcą go widzieć na stadionie?