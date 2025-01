Błagają o jego zdrowie. Gwiazda chce dokonać cudu

Janusz Kołodziej przygotowuje się do nowego sezonu, w którym ma poprowadzić Fogo Unię Leszno do awansu do PGE Ekstraligi. W klubie trzymają kciuki za zdrowie swojej gwiazdy. Przede wszystkim, aby przestały doskwierać mu bolące barki, które były jego zmorą w ostatnim roku. Poza tym częste kontuzje Kołodzieja to coś, co potencjalnie może pokrzyżować Unii plany awansu. Żużlowiec, który jest żywą legendą w Lesznie, został w klubie mimo spadku i bohatersko chce poprowadzić drużynę na szczyt.