Blady strach w polskim klubie, wstrząsające wydarzenie. Gwiazdor do wyciągnięcia

Żużel. Ten awans musi działać na Unię Leszno

Awans ROW-u Rybnik musi oddziaływać na Fogo Unię Leszno. Polonia Bydgoszcz, przynajmniej na papierze jest groźniejszym rywalem w walce o awans do PGE Ekstraligi, niż wspomniany ROW. Choć w klubie zachowują spokój, jasne jest, że w jakimś stopniu musiało to oddziałać na włodarzy leszczyńskiego zespołu, którzy cały czas sondują rynek transferowy i patrzą na to, co się dzieje. Kilka gwiazd wciąż jest do wyciągnięcia, ale problem stanowią Polscy seniorzy, których brakuje.