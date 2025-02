Blady strach padł na polski klub. Ich plan może legnąć w gruzach

Rewelacja ubiegłego sezonu z Poznania napędziła najlepszym drużynom stracha. Wiele nie brakowało, a Hunters PSŻ wjechałby do wielkiego finału Metalkas 2. Ekstraligi. Teraz kibice liczą na co najmniej powtórkę, lecz mogą się bardzo rozczarować. Eksperci przewidują, że czeka ich walka o utrzymanie. Po reformie systemu rozgrywek linia pomiędzy awansem do play-off, a spadkiem z ligi jest bardzo cienka. W Poznaniu wszelkie nadzieje pokładają w duecie Ryan Douglas - Bartosz Smektała. Sęk w tym, że pierwszy jest zakładnikiem najlepszego sezonu w swojej karierze, a drugi z nich jest na sportowym zakręcie.