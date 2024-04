Blady strach padł na kibiców. Boją się o mistrza świata

Żużel. Nicki Pedersen najlepszym zawodnikiem całej Metalkas 2. Ekstraligi?

Pedersen to wciąż świetny zawodnik. W poprzednim sezonie na torach PGE Ekstraligi - mimo kłopotów ze zdrowiem - wykręcił szesnastą średnią spośród wszystkich sklasyfikowanych żużlowców - 1,968. Wielu mniej skutecznych obcokrajowców znalazło zatrudnienie w elicie. Na konieczność zejścia Pedersena szczebel niżej wpływ miało mnóstwo czynników, m.in. zdrowie, wiek czy zjeżdżanie z toru na czwartych miejscach. To też zniechęcało wstępnie zainteresowanych działaczy.



W Metalkas 2. Ekstralidze Duńczyk jest uznawany za wielką gwiazdę i nie ma się co temu dziwić. Sztab szkoleniowy Stali potrafi przygotować tor tak, aby był atutem miejscowej drużyny. To będzie klucz do domowych zwycięstw, a także do skutecznej jazdy Pedersena. Trzykrotny mistrz świata na torze w Rzeszowie może być niełapany. Jeszcze kilka miesięcy temu na swoim torze w Grudziądzu pokonywał najlepszych zawodników na świecie, w niższej lidze może to robić z dziecinną łatwością.