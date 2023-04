Blady strach padł na faworyta. Gwiazda z kontuzją

Problemy Falubazu. Jeszcze się liga nie zaczęła, a tu pierwszy zawodnik z kontuzją. Luke Becker startował w niedzielnych otwartych mistrzostwach Słowacji i podczas jednego z biegów zaliczył brzydki upadek. Winę ponosił Szwed, Anton Karlsson, bo to właśnie po jego ataku przewrócił się Becker. Luke został wzięty na noszach do karetki. Odwieziono go do szpitala na wstępne badania. Było widać, że sprawa może być dość poważna. Nie było mowy o tym, by Becker wstał z toru o własnych siłach.