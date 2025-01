Biznesmen z Polski odbudował znany klub. Miliony w budżecie, a teraz jeszcze to

Klub żużlowy z Rzeszowa w końcu doczekał się prezesa z prawdziwego zdarzenia. Po odejściu Marty Półtorak (po sezonie 2014) ośrodek spadł na samo dno, zwłaszcza pod względem finansowym. Gwoździem do trumny były działania Ireneusza Nawrockiego, który w 2018 roku doprowadził ten zasłużony ośrodek do ruiny. Żużel trzeba było odbudowywać od podstaw, po sezonie spowodowanym banicją (2019), w 2020 roku, znów przy Hetmańskiej kibice słyszeli motocykle podczas ligowych spotkań.

Żużel. Stal Rzeszów rośnie w siłę. Michał Drymajło mówi o awansie

Z roku na rok zespół staje się mocniejszy. Już teraz aspiruje do walki o awans do PGE Ekstraligi. Kto pięć lat temu w Rzeszowie myślał o Nickim Pedersenie (jeździł w sezonie 2024), Tai'u Woffindenie czy Pawle Przedpełskim? Nie byłoby Stali stać na takie gwiazdy bez konieczności powiększenia budżetu. W 2025 roku klub może wydać nawet 14 milionów złotych! To ogromna kwota.