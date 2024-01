Biznesmen nie gryzie się w język. "Poradzimy sobie bez telewizji"

Fogo Unia Leszno przez lata była wzorem dla innych klubów. Każdy chciał zająć ich miejsce. Pełne trybuny, znakomita młodzież no i oczywiście sukcesy. Teraz przechodzą kryzys. Prezes wskazał winnego.

Kibic ma wszystko na wyciągnięcie ręki

Od 2019 roku wszystkie mecze PGE Ekstraligi możemy oglądać w telewizji oraz internecie. W piątki za transmisję odpowiada stacja Eleven Sports, a w niedziele Canal Plus. W ten sposób kibic właściwie nie musi w ogóle wychodzić z domu, aby być na bieżąco.

Co niektórzy twierdzą, że to właśnie przez to frekwencja na stadionach spadła. Statystyki tego nie potwierdzają. Krzysztof Dziamski przedstawił, że w minionym sezonie liczba kibiców na trybunach była wyższa, niż chociażby w 1992, czy 2015 roku.