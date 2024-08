Biznesmen nalega, a gwiazdor liczy pieniądze. Duży transfer zawisł na włosku

Miesiąc temu Betard Sparta była o krok od podpisania kontraktu z Maxem Fricke. ZOOleszcz GKM Grudziądz nie był pewny utrzymania, a Wrocław naciskał. Jeden z naszych informatorów twierdził, że sprawa wydaje się przesądzona.

GKM jednak nie odpuścił

GKM jednak nie odpuścił. Poprawił sytuację w tabeli, a z kręgów zbliżonych do klubu słyszymy nawet, że Fricke miał zapewnić działaczy, że jeśli Grudziądz nie spadnie z PGE Ekstraligi, to on zostanie. Zawodnika miało przekonać to, że dalej będzie pełnił rolę lidera, że będzie startował z takim numerem startowym, jaki mu się podoba i do tego utrzyma gwiazdorski kontrakt na poziomie 1,1 miliona złotych za podpis i 11 tysięcy za punkt. Reklama

Nic jednak nie zostało podpisane, a Sparta nie odpuściła. Do rozmów miał się włączyć Artur Dziechciński, szef firmy Betard, która już w tej chwili płaci Fricke’owi około 200 tysięcy złotych miesięcznie za reklamę na kevlarze i czapce.

Reklama Kornelia Fiedkiewicz: Rzeczywistość mnie rozczarowała / Polsat Sport / Polsat Sport

Biznesman kusi, dodatkowa umowa na stole

Australijczyk miał usłyszeć, że jak zdecyduje się na Spartę, to jego indywidualna umowa z Betardem zostanie podniesiona. Umowa z klubem też ma być wyższa niż ta w Grudziądzu. Żużlowiec miałby dostać minimum 1,2 miliona za podpis i 12 tysięcy za punkt.

W Grudziądzu przekonują jednak, że te 100 tysięcy więcej za podpis i tysiąc więcej za punkt nie robią różnicy. Zwłaszcza gdy za rok wejdzie play-down. Bo nawet jeśli GKM nie wejdzie do pierwszej czwórki, to może pojechać od 16 do 20 spotkań. Fricke miałby więc szansę na dodatkowy zarobek. No i dużą liczbę biegów.

Żużlowiec ma o czym myśleć

Zawodnik, który według naszych informacji był w pewnym momencie zdecydowany na Spartę, teraz zaczyna kalkulować. Potencjalny awans Sparty do play-off już nie jest argumentem, bo jak wspomnieliśmy będzie też play-down. GKM może być też na lekkim plusie, gdy idzie o liczbę biegów. Fricke regularnie jedzie 5-6 wyścigów co mecz. W mocniejszym składzie Sparty to mogłoby być 4-5 biegów. Reklama

W zasadzie jedyną pokusą dla Fricke’a może być awans sportowy, dodatkowa kasa z Betardu i szansa na zdobycie medalu mistrzostw Polski. Jeśli tylko ma takie aspiracje, to wyląduje w Sparcie. Jeśli to go nie interesuje, to GKM może zacierać ręce.

Max Fricke / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Tomasz Gaszyński, Max Fricke / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński