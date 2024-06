Biznesmen chciał to wszystko rzucić. Nagle przeprowadził transfer roku

Żużel. Jakub Kozaczyk, prezes PSŻ Poznań: Przez 15 minut chciałem to rzucić

Działacz odpowiedział nam, co działo się chwilę po zeszłorocznym spadku (PSŻ utrzymał się dopiero, gdy do Metalkas 2. Ekstraligi nie przystąpiło Trans MF Landshut Devils). - Po spadku, jak wracaliśmy z Landshut, przez 15 minut chcieliśmy to wszystko porzucić, a po 20 minutach wykonaliśmy telefon do Ryana. Z menedżerem Jackiem Kannenbergiem go obserwowaliśmy. Trener Skórnicki też go pochwalił, powiedział, że to fajny gość - zaznacza nasz rozmówca.