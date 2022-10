Biorą kota w worku. Wyjdzie z tego hit czy kit?

Wiktor Lampart, Drużynowy Mistrz Polski z Motorem Lublin, zmienia klub i przenosi się do For Nature Solutions Apatora Toruń. Klub początkowo chciał Jana Kvecha, ale ostatecznie wycofał się z tej opcji. Zdecydowano, że Lampart choć jest po ciężkim sezonie, to daje nadzieje na więcej.