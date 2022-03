Biorą juniorów z najlepszej szkółki

Poznaniacy w ostatnich latach nie słynęli z przesadnie mocnej formacji juniorskiej. Jak wyliczyli statystycy z Guru Stats, w sezonie 2021, juniorzy PSŻ-u zdobywali średnio najmniej punktów w całej 2. Lidze Żużlowej (1,92 pkt./mecz), a rok wcześniej przypadło im przedostatnie miejsce (5,33 pkt./mecz).

W listopadzie zmienił się jednak zarząd, który tak słabej formacji juniorskiej mieć nie zamierzał. Choć nowi włodarze za cel postawili sobie najpierw zbudowanie drużyny pozwalającej na spokojny awans do fazy play-off, to w ostatnich tygodniach ostro zmienili kurs i celem stał się awans, ale do eWinner 1. Ligi. Jak powszechnie wiadomo, bez dobrych juniorów zrealizowanie tego zadania nie jest możliwe.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Obrońcy Rosjan podnieśli głowę. WIDEO INTERIA.TV

Klub pozyskał najpierw młodzieżowców na zasadach transferu definitywnego - Aleksandra Kajbuszewa i Kevina Juhl Pedersena. Choć nie są to żużlowcy całkiem anonimowi, to jednak bardziej interesujące jest to, kogo zatrudniono później. Poznaniacy sięgnęli po dwóch zawodników z beniaminka PGE Ekstraligi z Ostrowa Wielkopolskiego - Sebastiana Szostaka i Kacpra Grzelaka, którzy w Poznaniu mogą się pojawić w roli "gości". Dodatkowo, na zasadzie wypożyczenia, sprowadzono Francisa Gustsa, a to może nie być koniec. Spekuluje się, że w roli "gości" będą mogli pojawić się Damian Ratajczak i Karol Żupiński.

Do PSŻ Poznań trafią juniorzy Unii Leszno

To jednak nie koniec zakupów. Poza piątką żużlowców, klub sprowadził jeszcze dwóch młodych zawodników z Fogo Unii Leszno - Oliwera Buszkiewicza i Kacpra Teskę. Na razie w ramach wypożyczenia, ale za kilka miesięcy ten stan ma ulec zmianie. - Po sezonie przechodzą jako transfer definitywny do PSŻ-u. To już jest ustalone - mówi w rozmowie z Interią Jakub Kozaczyk, członek zarządu PSŻ-u Poznań.

Nowe władze nie zamierzają pielęgnować tylko tego, co tu i teraz, ale patrzą również w przyszłość. - Chcemy mieć szkółkę żużłową - mówi wprost Jakub Kozaczyk. - Mamy pierwszego adepta, na dniach najprawdopodobniej będzie szukany dla niego motocykl - dodawał członek zarządu PSŻ. Przy okazji podzielił się pragnieniem związanym z losem klubu i jego zawodników. - Ten chłopak musi po prostu uczyć się jazdy na żużlu i moim celem prywatnym jest, żeby Poznań miał pierwszego wychowanka w historii - zadeklarował Kozaczyk.