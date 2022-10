Bilety schodzą jak świeże bułeczki. Kibice muszą się spieszyć

Najtańsze bilety na Grand Prix już sprzedane

Można jeszcze kupić bilety po 99 złotych i to też jest atrakcyjna cena (TUTAJ LINK DO SPRZEDAŻY) . Raz, że miejsca lepsze od tych za 39 złotych. Dwa, że wejściówki tej samej kategorii na turniej GP w Cardiff kosztują 165 złotych. Najtańsze wejściówki na imprezę w Walii są po 110 złotych, czyli też droższe od naszych.

15 tysięcy sprzedanych biletów, to wynik pierwszych ośmiu godzin. Gdyby to tempo miało się utrzymać, to już w piątek kasy byłyby puste. Szanse na to są jednak niewielkie, choć już teraz organizatorzy mówią, że warto się spieszyć i dokonać zakupu przed świętami, bo do tego momentu będą różne promocje.