Bilety idą jak świeże bułeczki. Każdy chce zobaczyć mistrza

W najbliższy weekend rozegranych zostanie kilka znanych turniejów towarzyskich, które na dobre już zainaugurują żużlowy sezon w Polsce. Memoriały: Smoczyka, Idzikowskiego i Czernego oraz turniej pożegnalny Piotra Protasiewicza. To wszystko będzie tylko przedsmakiem niedzielnej rywalizacji w Bydgoszczy, gdzie odbędzie się Kryterium Asów . Stawka zawodów prezentuje się wyśmienicie. Będą wielcy mistrzowie: Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek czy Jarosław Hampel. Publiczność przede wszystkim jednak czeka na kogoś innego .

Do żużla w oficjalnej formie wraca w końcu Nicki Pedersen, trzykrotny mistrz świata. Duński mistrz wyleczył paskudną kontuzję i jak pokazały treningi w Debreczynie, jest już w pełni sił. Kryterium pokaże, ile aktualnie dzieli go od najlepszych na świecie. Póki co duński żużlowiec wygrywał głównie z dużo słabszymi rywalami podczas treningów na Węgrzech. Teraz przyjdzie mu stanąć pod taśmą ze znacznie większymi nazwiskami. Wszyscy są ciekawi, jak się spisze.