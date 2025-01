Bilet w jedną stronę. Reprezentant Polski może tego gorzko pożałować

Szymon Woźniak po 10 latach żegna się z PGE Ekstraligą i schodzi klasę niżej. Po tym, jak ebut.pl Stal Gorzów postanowiła nie wywiązać się z zawartego z nim dwuletniego kontraktu, zdecydował się wrócić do macierzystej Abramczyk Polonii. Choć reprezentant Polski mógł liczyć na dalsze starty w elicie, wolał wrócić do domu w Bydgoszczy. To bardzo ryzykowna decyzja, która może okazać się biletem w jedną stronę. Jeśli wprowadzi Polonię po tylu latach do Ekstraligi, to będzie bohaterem. W innym wypadku może utknąć w Metalkas 2. Ekstralidze na dłużej.