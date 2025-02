Bije na alarm, polskie gwiazdy w cieniu Zmarzlika. To się źle skończy

Polski żużel oparty na Zmarzliku i Gollobie

Kasprzak wyjaśnia podejście młodych talentów

Niewiele wskazuje na to, żeby w najbliższych latach nastąpiła zmiana. - Teraz młodzi żużlowcy chcą iść trybem mistrzów świata zza granicy, którzy mają mechaników od wszystkiego. Musisz, podobnie jak Zmarzlik, rano zajrzeć do garażu, podotykać motocykle, "pogadać" z nimi. Philip (Hellstroem-Baengs - dop.red, z którym Kasprzak rozpoczął współpracę) taki jest. On codziennie z tatą jest od 8 do 16 w warsztacie - tłumaczył.