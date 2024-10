Biją się o awans, a liderzy z porcelany. Ryzykowna gra za 30 milionów

Rywalizacja o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej zapowiada się fascynująco. Patrząc na potencjał drużyn, kwestia awansu powinna rozstrzygnąć się pomiędzy Fogo Unią Leszno a Abramczyk Polonią Bydgoszcz. W sporcie jednak nic nie jest pewne, a prawdziwe problemy mogą pojawić się dopiero w trakcie sezonu.

Szalona jazda przyniesie plagę kontuzji?

W takich sytuacjach nawet drobny błąd może doprowadzić do poważnego karambolu. Kibice Polonii będą z pewnością wstrzymywać oddech, kiedy dwójka ich zawodników spotka się w szczycie łuku tuż przy bandzie. Najmniejsze obawy można mieć o Buczkowskiego, który słynie z tego, że jest jak guma, czyli potrafi wyjść bez szwanku nawet z najgroźniejszych kolizji. Tego samego nie można jednak powiedzieć o Huckenbecku, który po groźnym upadku podczas Grand Prix w Warszawie długo nie mógł wrócić do pełnej formy.

Inni też mogą mieć kłopoty

Fogo Unia Leszno, główny faworyt do awansu, również może borykać się z problemami zdrowotnymi. Wszyscy pamiętają, jak wiele kontuzji dotknęło zespół w minionym sezonie. Złośliwi kibice nazywali Unię szpitalem, ponieważ w pewnym momencie niemal połowa podstawowego składu była wyłączona z gry z powodu urazów.

Szczególnie podatni na kontuzje są Janusz Kołodziej i Grzegorz Zengota. W ich przypadku wystarczy czasami jeden upadek w sezonie, aby złapać poważną kontuzję. To pokazał Kołodziej, który najpierw upadł podczas sparingu w Gorzowie, co utrudniło mu początek sezonu, a później w Grudziądzu zaliczył kolejny groźny wypadek, który wykluczył go na większą część rozgrywek. Podobnie było z Zengotą, który w 2019 roku upadł na motocrossie podczas przygotowań. Wówczas żużlowcowi groziła amputacja nogi, ale udało mu się wykaraskać, wracając pół roku później jako heroiczny bohater.