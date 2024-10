Biegał za nim z kontraktem. Żarty się skończyły, skład się sypie

Jakub Miśkowiak, mimo wcześniejszych zapewnień, wciąż nie podpisał kontraktu z ebut.pl Stalą Gorzów. Kiedy dogadał się odnośnie kasy, zażyczył sobie gwarancji startowych. Ma też do klubu pretensje o to, że w międzyczasie został zwolniony trener Stanisław Chomski. Jeśli Stal nie zatrzyma Miśkowiaka, to szanse na jej awans do strefy medalowej stopnieją do zera. Dlatego prezes klubu na ostatniej Gali PGE Ekstraligi ścigał Miśkowiaka z gotową do podpisu umową.