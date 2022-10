Bezrobotny Rambo. Za drogi, czy zbyt słaby?

Dzięki mundurowi Zagar zwracał na siebie uwagę

W Stali, gdzie Zagar jeździł w latach 2009-2012 i 2014-2016 mówią, że dzięki mundurowi zwracał na siebie uwagę. - Matej to był i jest przystojniak, kobiety zawsze się koło niego kręciły - opowiadał Jacek Gumowski, były marketingowiec klubu. - W jego przypadku działał nie tylko mundur, ale fakt, że dbał o siebie i zwracał uwagę na to, co nosi. Uwagę zwracał ciekawymi modelami butów.