To było godne otwarcie sezonu 2023 w PGE Ekstralidze. Symboliczne przecięcie wstęgi w najlepszych rozgrywkach na świecie nastąpiło w Toruniu , gdzie potykały się ze sobą czwarta - For Nature Solution Apator i druga siła ubiegłorocznych rozgrywek - ebut.pl Stal Gorzów.

Stanisław Chomski i Robert Sawina robili raczej dobrą minę do gry , broniąc zawodników, że nie warto wyciągać wniosków ze spotkań kontrolnych, bo prawdziwa weryfikacja nastąpi podczas świątecznej inauguracji.

Gospodarze przejęli pełną kontrolę nad meczem w środku i drugiej połowie zawodów, kiedy wystrzelały się strzelby Stali - Vaculik i Thomsen. Tak się przynajmniej wydawało, bo w niewytłumaczalny sposób mogli rzutem na taśmę i to na własne życzenie koncertowo zawalić końcówkę. Obieranie złych ścieżek, szkolne błędy na dystansie, to wszystko o mały włos się nie zemściło. Słowak mówił nawet w mixed zonie, że na motocyklu czuł się komfortowo dopiero w swoim piątym biegu.

Stanem pod zawałowym wśród fanów Apatora pachniało zaraz po starcie do finałowej gonitwy, gdy prowadzenie objął duet przyjezdnych. Wtedy do akcji wkroczył wygłodniały hart z Rosji. Emil Sajfutdinow przedzielił gorzowian, a potem dołączył jeszcze do niego Robert Lambert i dźwięk spadających kamieni z serc miejscowych kibiców było słychać w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Powracający po rocznym zawieszeniu Baszkir z Bałakowa został tym samym ojcem tryumfu nad wicemistrzem kraju.