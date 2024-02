Bez wyborów na piękne oczy. Kopiują pomysł Brytyjczyków

Przeważnie jest tak, że naprawdę trudno wskazać żużlowca który wystartuje z dziką kartą. Problem polega często na... braku kandydata. Gdy zawody odbywają się na przykład w Chorwacji, to można szukać w pobliskiej Słowenii i wskazać Mateja Zagara niezależnie od jego aktualnej formy, no bo innych wariantów nie ma. Chorwackich żużlowców brak. To samo było przed laty we Włoszech, gdzie nie mieli nikogo mogącego z powodzeniem występować w GP i choć spróbować powalczyć z najlepszymi na świecie.