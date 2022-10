Bez Rosjanina ani rusz. Zrobili wynik ponad stan

Problemy Apatora zaczęły się na długo przed rozpoczęciem PGE Ekstraligi. Okazało się, że do sezonu przystąpi bez swojego lidera, medalisty indywidualnych mistrzostw świata, Emila Sajfutdinowa. To był cios. Co prawda Apator miał tak czy inaczej czwórkę żużlowców z GP, ale oni nie byli w stanie pokryć takiej straty.