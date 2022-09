Bez niego o awansie mogą tylko pomarzyć? Trwa walka z czasem

Brak najlepszego zawodnika zespołu byłby dla Stelmet Falubazu ogromną tragedią i zapowiedzią nadchodzącej porażki w finałowym dwumeczu rozgrywek. Zielonogórzanie po pierwszym meczu muszą bowiem nie tylko pokonać Cellfast Wilki, ale i dorzucić im minimum dziesięć punktów. Chyba nie ulega wątpliwości, że bez Maksa Fricke’a brzmi to jak mission impossible. Jak na razie wieści z obozu żużlowca są niepokojące i jedyne z czego mogą cieszyć się kibice oraz działacze to to, iż spotkanie zostało przeniesione o tydzień ze względu na złe prognozy pogody.