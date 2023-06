Bez niego mistrz Polski nie istnieje. Te słowa wlały nadzieję

Nie ma Platinum Motoru bez Dominika Kubery. Jeśli jego absencja się przeciągnie, to Motor może mieć poważniejsze problemy niż przegrana walka o obronę mistrzowskiego tytułu.

Motor bez Kubery już nie jest drugą siłą

Niedzielny mecz w Grudziądzu pokazał, że rację miał Jarosław Miłkowski z Gazety Lubuskiej, mówiąc w loży ekspertów gorzowskie.pl, że Motor już nie jest drugą siłą. Bo jak ktoś dostaje takie lanie, jak Motor w Grudziądzu (34:56) i traci na dokładkę punkt bonusowy, to już jest katastrofa.

Motor to w tej chwili Bartosz Zmarzlik i długo, długo nic. Pozostali dobrze spisują się na domowym torze, ale na wyjazdach nie istnieją. Motor bez Kubery przegrał już w Toruniu i w Grudziądzu. Nic dziwnego, że kibice zaczynają pytać o powrót Kubery.

Słowa dziennikarza wlały nadzieję w serca kibiców Motoru

Kubera w Grudziądzu był, ale tylko w parku maszyn. Michał Korościel z Eleven Sports zdradził w trakcie transmisji, że rozmawiał z Kuberą i dowiedział się, że za tydzień przejdzie on bardzo ważne badanie. Lekarze zrobią zdjęcie kontuzjowanego kręgosłupa i będą w stanie określić, kiedy zawodnik wróci. Te słowa z pewnością wlały nadzieję w serca fanów, bo choć trudno przesądzać, jakie będą wyniki badań, to jednak widać, że coś się dzieje, że sprawy idą do przodu.