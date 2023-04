Bez mistrza też jest życie. Rosjanin ich nie zbawił [FELIETON]

Pokazali, że bez Zmarzlika też jest życie

Dla mnie spotkanie Stali w Toruniu stało pod znakiem nieobecności Bartosza Zmarzlika. Bardzo byłem ciekawy, jak ta drużyna poradzi sobie już bez swojego wieloletniego lidera. Strata potencjału była jasna. Pytanie tylko jak duża. Choć to dopiero pierwszy mecz, to już widać, że istnieje życie bez mistrza świata. Gorzowianie wyglądali w Toruniu nadspodziewanie dobrze. Ci, co mieli ciągnąć drużynę dali radę. Błysnął zawodnik z cienia, czyli Oskar Fajfer.