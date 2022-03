Bez Hamulców. Nie wolno grozić Rosjanom śmiercią

Jeśli potępiamy Władimira Putina za inwazję w Ukrainie, jeśli mówimy, że barbarzyństwem jest zabijanie cywili, to nie idźmy tą samą drogą w stosunku do rosyjskich zawodników startujących w Polsce.

Rosyjscy żużlowcy zachowali się słabo, ale ...

Uważam, że Artiom Łaguta, Grigorij Łaguta czy Emil Sajfutdinow zachowali się w ostatnich dniach słabo, by nie rzecz, ze skandalicznie. Zabrakło im empatii i przyzwoitości. Nie wiem, czy ze strachu, czy z przekonań stanęli po złej stronie mocy. To mi się zdecydowanie nie podoba. Tak samo nie podoba mi się jednak zachowanie pewnej części kibiców, którzy robią teraz z Rosjan worek treningowy. Dają upust swoim lękom i frustracją ziejąc jadem. Tak nie wolno.

Nie wolno też, jak zrobił to jeden z żużlowców, życzyć śmierci czołowemu zawodnikowi z Rosji. Można nie rozumieć, dlaczego zachowuje się on tak, nie inaczej. Można się zastanawiać, dlaczego żyje tyle lat w demokratycznym świecie, a mentalnie został w Rosji. Nie można jednak posuwać się do czegoś takiego.

Ja też nie rozumiem panów Sajfutdinowa i Łaguty, też mam wrażenie, że Tomasz Dryła opisał ich w sposób perfekcyjny. Też mam wrażenie, że to są goście z innej planety, z innej cywilizacji. Nie wiem, jak oni zachowaliby się, gdyby Putin wycelował swoje rakiety w Polsce. Wiem natomiast, że nie życzę im śmierci i nie chcę, by cokolwiek złego im się stało. A już na pewno nie chce, żeby mieli w Polsce kłopoty przez to, że są z Rosjanami. Zrobili głupio, źle się zachowali, teraz muszą nosić ze sobą ten krzyż. Jednak to wystarczy. Więcej nie trzeba.

Żona mistrza pisze o szczekających psach. Trzeba potępić, nie wolno za to bić

Ktoś powie, sami sobie winni, bo nie dość, że sytuacja trudna, to żona jednego z nich pisze o szczekających psach. Oczywiście głupio robi, bardzo głupio, ale to też nie jest powód do tego, żeby kogoś zaszczuć, straszyć go i mu grozić śmiercią. Zatrzymajmy to szaleństwo, bo za chwilę będziemy tacy sami, jak ten Putin, którego potępiamy.

Nie wiem, jak inni dziennikarze, ale ja byłem i jestem za sankcjami dla Rosjan wyłącznie, dlatego, że uważam, że to jedyna możliwość wyrażenia solidarności z Ukrainą i element nacisku na Putina. Zawieszenie żużlowców, to mało. Zawieszeni powinni być wszyscy rosyjscy sportowcy występujący za granicą. Tylko tak zmusimy ich do refleksji, do przekazania czegoś swoim idolom. Żużlowi Rosjanie słabo zdali egzamin. Jeden wyrzucił wszystkie posty powiązane z ostatnim klubem z Instagrama, drugi wyciął antywojenne posty, a trzeci zawiesił konto. Wolałbym, żeby przestali chować głowę w piasek, żeby przemówili ludzkim głosem. Nie zrobili tego. Nie zmienia to jednak faktu, że dalej nie życzę im źle. I o to samo proszę was wszystkich. Krytykujmy, ale nie wariujmy.