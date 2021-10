Berge i Huckenbeck to materiały na gwiazdy sezonu 2022

Klasyfikację stworzyliśmy na podstawie średniej z not wystawianych po meczach przez naszych dziennikarzy. Przy identycznym wyniku wygrywał żużlowiec mający większą liczbę ocen. Klasyfikowaliśmy tych, którzy przejechali co najmniej połowę spotkań drużyny. Do grona zawodników zagranicznych nie wliczaliśmy juniorów.

Berge i Huckenbeck przyszłymi gwiazdami eWinner 1. Ligi?

1. miejsce: Dimitri Berge - średnia 5,25 (14 ocen)



Francuz pokazał, jak wykorzystać szanse od losu. Ekipa z Landshut szukała wzmocnienia. Berge przyjął ofertę, bo w Polonii Bydgoszcz i tak by nie pojeździł. Dzięki tej decyzji 25-latek ma za sobą fenomenalny sezon. Zdecydowanie był najlepszym żużlowcem 2. Ligi. Cieszył oko swoją jazdą. Dołożył wielką cegiełkę do sensacyjnego awansu Diabłów.



2. miejsce: Kai Huckenbeck - średnia 4,78 (16 ocen)



Gdyby nie wprowadzenie pozycji U-24 pewnie ktoś z 1. Ligi by się na niego skusił. Sezon w słabszych rozgrywkach dobrze mu jednak zrobił. Huckenbeck nabrał pewności siebie, którą widać było również w indywidualnych zmaganiach. Utrzymał bardzo wysoką formę przez cały sezon. Po roku pełnym sukcesów wróci na zaplecze jako całkowicie inny zawodnik.



3. miejsce: Sam Masters - średnia 4,75 (8 ocen)



Stal może pluć sobie w brodę, że ważniejszy prawnie był kontrakt w Wielkiej Brytanii. Australijczyk opuścił trzy mecze, które mogły okazać się kluczowe w walce o fazę play-off. Gdy 30-latek pojawiał się na torze, stawał się maszynką do zdobywania punktów. Żużlowiec dał wyraźny sygnał, że jest w stanie powalczyć o coś więcej.



2. Liga Żużlowa na pewno się o nich upomni

4. miejsce: Kevin Woelbert - średnia 4,63 (12 ocen)



Bronił honoru PSŻ-u jak tylko mógł. Często był jedyną jasną postacią drużyny. Jego działania nie broniły poznaniaków przed porażką, ale przynajmniej Niemiec popracował dla siebie. Na pewno ktoś skusi się na zawodnika gwarantującego dużo punktów. Zresztą to już kolejny sezon, w którym Woelbert utrzymał bardzo wysoki poziom.



5. miejsce: Jacob Thorssell - średnia 4,62 (13 ocen)



Szwed jest jeszcze w dobrym wieku do prowadzenia kariery (28 lat). Potrzebował jednak resetu. Ze wszystkich gwiazd ściągniętych do OK Bedmet Kolejarza Opole zdecydowanie najlepiej wywiązał się ze swojej roli. Świetny sezon w jego wykonaniu, być może rozpoczynający nowy etap w jego karierze.



Pozostali zawodnicy na liście:

6. miejsce: Mads Hansen - średnia 4,4 (15 ocen)

7. miejsce: Martin Smolinski - średnia 4,16 (15 ocen)

8. miejsce: Matias Nielsen - średnia 4,00 (6 ocen)

9. miejsce: Andriej Kudriaszow - średnia 3,83 (15 ocen)

10. miejsce: Oleg Michaiłow - średnia 3,75 (14 ocen)