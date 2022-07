Arged Malesa - Fogo Unia. Beniaminek ciągle bez zwycięstwa

To, że ostrowianie nie zdołają utrzymać się w PGE Ekstralidze wiadome jest już co najmniej od kilku tygodni. Obecnie beniaminek walczy o to, aby nie zakończyć sezonu z zerowym dorobkiem punktowym i wygrać choć jedno spotkanie. Szansa na to jest w meczach na własnym torze. Tym razem stanęli przed kolejną szansą, bo zdaniem ekspertów stać ich było na sprawienie niespodzianki w konfrontacji z Fogo Unią Leszno.