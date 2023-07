Cellfast Wilki Krosno musiały dokonać w zasadzie cudu w ostatnich dwóch kolejkach . Najpierw należało wygrać w Toruniu, a potem u siebie z Unią Leszno. O ile to drugie wygląda jeszcze całkiem realnie, o tyle pierwsze od początku wyglądało na mission impossible. I dokładnie tak samo wyglądało to już w praktyce. Apator od pierwszego biegu zdecydowanie dominował, nie dawał Wilkom żadnych szans. Wilki miały tylko pojedyncze wyskoki.

Katastrofa. To on wygrywał ze Zmarzlikiem?

Osobny akapit należy poświęcić Mateuszowi Świdnickiemu, na którego obecnie naprawdę aż żal patrzeć. Trudno uwierzyć w to, że jeszcze rok temu to był jeden z najlepiej zapowiadających się zawodników młodego pokolenia w Polsce. Teraz nie jest nawet w stanie pokonać rywala, bo ostatniego w lidze przywiózł w połowie maja. To jest tragedia. I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Sam Świdnicki jest już bardzo zrezygnowany. Może lepiej po prostu zakończyć sezon?