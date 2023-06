Beniaminek wielką zagadką. Czy stać ich na niespodziankę?

Najpierw Fogo Unia Leszno vs. Platinum Motor Lublin, a później Cellfast Wilki Krosno vs. Tauron Włókniarz Częstochowa - tak wygląda ekstraligowy rozkład jazdy piątkowych meczów. Specjalnie dla nas analizuje je Marcin Kuźbicki. Oba mecze pokaże rzecz jasna stacja Eleven Sports.

W Lesznie mogą modlić się u cud

Szczęście w ogromnym nieszczęściu Unii polega na tym, że zanim dopadła ich plaga kontuzji, na początku sezonu otrzymali względnie łatwy terminarz, który pozwolił zdobyć im kilka punktów - w ostatecznym rozrachunku być może kluczowych w walce o utrzymanie. Mecz z aktualnymi Mistrzami Polski nie należy do tych, które muszą leszczynianie wygrać za wszelką cenę - zdecydowanie ważniejsza będzie rywalizacja z GKM Grudziądz, gdy prawdopodobnie kilku rekonwalescentów wróci do składu.

Obecnie, bez Kołodzieja, Zengoty, Holdera i Parnickiego Unia może w najlepszym wypadku pokusić się o powtórkę meczu w Częstochowie, gdzie, pomimo potężnej dysproporcji sił, udało im się do połowy meczu utrzymywać wynik na styku. Motor, mimo braku wychowanego na Smoczyku Dominika Kubery, jest murowanym faworytem tego meczu i każdy rezultat inny, niż pewne zwycięstwo gości, będzie sensacją. Dokładny wynik zależy od tego, czy gospodarze zdecydują się na Z/Z-tkę - ale przy tak przetrzebionym składzie nawet dodatkowe biegi dla będących ostatnio w coraz lepszej formie Lidseya i Smektały na niewiele się zdadzą.

Forma Wilków wielką zagadką

Mecz, który ze względu na swój hashtag przeszedł do historii jeszcze przed pierwszym biegiem. Zostawiając jednak całą otoczkę i sprytną akcję marketingową PGE Ekstraligi z boku - dyspozycja beniaminka na świeżo przywróconym do użytku torze będzie ogromną zagadką. Domowa nawierzchnia w pierwszych meczach domowych stanowiła ewidentny atut krośnian, ale czy obecnie, po interwencji ligi, uda im się go utrzymać - nie sposób przewidzieć.