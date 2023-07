Beniaminek osłabiony przed ważnym meczem. Klub wydał komunikat

Pomimo, że wicemistrz świata z 2014 oficjalnie nie ma żadnych złamań, to i tak na jakiś czas odpocznie od zawodowego uprawiania ukochanego sportu.

To właśnie doświadczony Polak miał być jokerem w talii Michała Finfy ze względu na ogromne doświadczenie zdobyte na obiekcie przy ulicy Hallera. 38-latek w barwach ZOOLeszcz GKM-u ścigał się przez ostatnie dwa sezony i niewątpliwie zna on niemal każdą ścieżkę. Z racji niskiej średniej biegopunktowej krośnianie mogą też zapomnieć o stosowaniu zastępstwa zawodnika, które z pewnością ułatwiłoby im sytuację .

Jak pojedzie Nicki Pedersen?

Absencja Krzysztofa Kasprzaka to oczywiście świetne wieści dla gospodarzy. Grudziądzanie w niedzielne popołudnie celują bowiem nie tylko w zwycięstwo, ale i punkt bonusowy. Cenne dodatkowe "oczko" przybliżyłoby ich do wymarzonej fazy play-off, która jeszcze nie tak dawno była czymś zupełnie nieosiągalnym. Drużyna w ostatnich tygodniach zmieniła się jednak nie do poznania. Z pustymi rękami z terenu ZOOLeszcz GKM-u wrócił między innymi Platinum Motor Lublin.