W Enea Falubazie Zielona Góra wielkie nadzieje po awansie do PGE Ekstraligi. Zdaniem kibiców i części ekspertów transfery Jaroslawa Hampela i Piotra Pawlickiego, powrót Jana Kvecha i angaż dwóch niezłych juniorów z potencjałem powinny wystarczyć do utrzymania. Gorzej to wygląda, jak się zestawi poszczególne formacje Falubazu z tymi konkurentów z Leszna czy Grudziądza. Fogo Unia to fabryka talentów, GKM też wygląda nieźle pod tym względem. No i obie drużyny mają czym postraszyć w 15. biegu.