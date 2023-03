Beniaminek ciągle się zbroi! Mają zdolnego juniora

O to wzmocnienie Wilki Krosno zabiegały bardzo długo. Głośno o przejściu Piotra Świercza do zespołu beniaminka mówiło się już w listopadowym okienku transferowym. Ostatecznie nic z tego nie wyszło. Sprawę udało się załatwić na miesiąc przed startem ligi.

Saga ze Świerczem w tle wreszcie zakończona

Kiedy pytaliśmy w klubie z Krosna o ewentualny angaż Piotra Świercza wszyscy nabierali wody w usty. Wszystko przez to, że przynależność formalna zawodnika długo była niewiadomą. Najpierw udało mu się rozwiązać kontrakt w Trybunale PZM z Unią Tarnów z winy klubu. To do końca nie załatwiło sprawy, bo pozostawał jeszcze ekwiwalent, do którego w Tarnowie mieli prawa. Chodziło o niemałą kwotę, bo aż 360 tysięcy.

Świercz to ciekawa alternatywa dla Wilków

W tej sytuacji ściągnięcie do klubu Świercza wydaje się ciekawą opcją. On akurat sporo pojeździł na poziomie 1 i 2. Ligi Żużlowej. W środowisku mówi się, że ma spory talent, a wcześniej rozwój kariery blokowały go przede wszystkim braki sprzętowe. O to Wilki z pewnością zadbają, a Świercz wcale nie jest bez szans w kontekście walki o skład. Gdyby coś poszło nie tak, to zawsze zostają starty w PGE Ekstralidze do lat 24.