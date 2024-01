Belgowie wpadli na kapitalny pomysł. Co na to rodzice?

Belgia ma obecnie jeden profesjonalny ośrodek sportu żużlowego. To Heusden-Zolder, w którym co roku odbywają się trzy turnieje. Zdecydowanie najbardziej prestiżowy to Golden Heum, czyli odpowiednik naszego Złotego Kasku, ale rozgrywany oczywiście w "trochę" słabszej obsadzie. Na przełomie sierpnia i września do Belgii zjeżdża stawka szesnastu zawodników, którzy rywalizują o to cenne miejscowe trofeum. Rok temu wygrał Stefan Nielsen, co było dość nieoczekiwanym rozstrzygnięciem.