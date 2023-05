Będzie wielki powrót. W parkingu aż huczało od plotek

For Nature Solutions Apator Toruń rozpoczął sezon 2023 od wygranej, ale trzy kolejne spotkania przegrał. Trener Robert Sawina już przed trzecim meczem mówił, że w razie porażki poda się do dymisji. Gdy przegrana stała się faktem oddał się do dyspozycji zarządu. Na razie jednak wciąż jest z zespołem. Nie wiadomo też, co tak na dobrą sprawę planują działacze Apatora.