Będzie wielki powrót? Może być strzałem w dziesiątkę

Gleb Czugunow na dłużej w Betard Sparcie Wrocław

W niedzielę kolejną formalność dopięła Betard Sparta Wrocław. Klub poinformował, że Gleb Czugunow został w drużynie na dwa kolejne sezony. Dla samego Gleba Wrocław to dobre miejsce. Może 22-latek w tym roku indywidualnie nie błyszczał, ale i tak dołożył cegiełkę do złotego medalu DMP. Wrocławianom pozostaje jeszcze tylko potwierdzenie podpisania umowy z Danielem Bewleyem i będzie już wszystko jasne. Do silnej drużyny dołączył Bartłomiej Kowalski, dlatego mistrz wydaje się jeszcze mocniejszy.

Eduard Krcmar potwierdza wysokie aspiracje Stali

Kolejny ciekawy transfer przeprowadziła Stal Rzeszów. Do zespołu dołączył Eduard Krcmar. Czech z różnych względów nie jeździł w Polsce w sezonie 2021. Nadal jednak mowa o materiale na gwiazdę 2. Ligi. Do tej pory odjechał on pięć sezonów na tym szczeblu i tylko raz nie przekroczył średniej biegopunktowej powyżej 2.0. Szczególnie w 2020 roku 25-latek spisywał się znakomicie, kończąc zmagania z wynikiem 2,41 punktu na bieg. Transfer Krcmara powoli krystalizuje rzeszowski zespół. Pozostaje pytanie, co klub zrobi z juniorami, którzy chcą rozwiązać kontrakty.

Reklama

Adam Ellis pozostaje w 2. Lidze. Lokomotiv wybrał dobrze?

W końcu jakieś ruchy wykonuje Optibet Lokomotiv Daugavpils. Drugim nabytkiem Łotyszy został Adam Ellis. Brytyjczyka na pewno stać na dobre ściganie. Wprawdzie kompletnie zawiódł on Stal w 2021 roku, ale u siebie osiągnął życiowy sukces, zostając mistrzem Wielkiej Brytanii. Ellis jeździł też w reprezentacji podczas meczu Wielka Brytania - Polska. Najpewniej w najbliższych dniach pojawią się kolejne ogłoszenia ze strony Lokomotivu.

Adrian Cyfer zamyka skład OK Bedmet Kolejarza Opole

Teoretycznie skład seniorów zamknął OK Bedmet Kolejarz Opole. Wicemistrz 2. Ligi pozyskał Adriana Cyfera. W minionym sezonie przegrał on walkę o skład w Arged Malesie Ostrów Wielkopolski, dlatego szybko poszukał ścigania w Rzeszowie. 26-latek nie pojechał tam wybitnie, ale zazwyczaj nie schodził poniżej pewnego poziomu. Na pewno jest to wzmocnienie, jeśli uznamy Cyfera za zastępstwo Kamila Brzozowskiego. Transfer potwierdza wysokie aspiracje Kolejarza.