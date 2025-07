Będzie wielki powrót do składu. Wicemistrz świata ma się szykować

Margines błędu Texom Stali robi się coraz mniejszy. Zespół z Rzeszowa nie może już sobie pozwolić na wpadkę, jeśli chce awansować do fazy play-off. Aktualnie Stal traci punkt do czwartego PSŻ-u Poznań. - Mamy swoje problemy i musimy podjąć pewne kroki. Jacob wraca do składu na mecz w Łodzi - przyznaje Paweł Piskorz w rozmowie z Interia Sport. Powrót Thorssella oznacza jedno. Ze składu wyleci Nicolai Klindt lub David Bellego.