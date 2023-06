Będzie wielki powrót do Grand Prix? Rosjanin mówi, czy za tym tęskni

Sajfutdinow to wielka żużlowa gwiazda, choć w samym cyklu raczej nie jest zawodnikiem do końca spełnionym. W Polsce pojawił się w 2006 roku jako 17-latek. Już wtedy było widać, że ma papiery na tytuł mistrza świata . Dotychczas trzykrotnie zdobył brąz (2009, 2019, 2021). Więcej szczęścia miał w Speedway od Nations. Reprezentacja Rosji wygrywała turniej aż trzy lata z rzędu, przerywając dominację Biało-Czerwonych w DPŚ. Sytuację Sajfutdinowa diametralnie zmieniła wojna w Ukrainie, która trwa od 24 lutego 2022 roku. Rosjanie zostali wykluczeni z walki w Grand Prix, więc 34-latek marzenia o złocie musi odłożyć na później.

- Szczerze mówiąc, to nie żałuję, że nie startuję w Grand Prix ze względu na to, że nawet na to się nie nastawiałem. Byłem tylko nastawiony na jazdę w Polsce i w Anglii. Na razie z powodu panującej sytuacji nie mogę jeździć w cyklu i się nie zbieram do tego. Skupiam się tylko na meczach ligowych - powiedział Sajfutdinow.

PGE Ekstraliga. Zmarzlik vs Sajfutdinow

Rosjanin z Polakiem mogą za to powalczyć w PGE Ekstralidze o miano najlepszego zawodnika. Zmarzlik i Sajfutdinow są na czele listy klasyfikacyjnej i mają naprawdę kosmiczne średnie (2,633 i 2,480). - Bartek jest bardzo dobrym zawodnikiem. Ma prędkość i dobrą dyspozycję - komentuje żużlowiec występujący na co dzień w For Nature Solutions KS Apatorze Toruń.



- Czasami nawet jak Bartek nie ma prędkości, to wykorzysta swoją jazdę. My cały czas staramy się walczyć fair. On jeździ w Grand Prix, ja nie mogę, ale fajnie, że możemy się pościgać w innych zawodach. Z tego się cieszę - dodaje.