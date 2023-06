Będzie wielki powrót do Apatora? Te słowa dają do myślenia

Dyskusja dotycząca powrotu Bajerskiego do Torunia została zapoczątkowana w ostatnim Kolegium Żużlowym. Jest to cotygodniowy program na YouTube Canal+. Były trener klubów z Poznania i Torunia był gościem specjalnym. - W Toruniu jest Robert Sawina, więc nie ma tematu - rozpoczął. Po kilku minutach temat znów powrócił i Bajerski opowiedział o rozstaniu z klubem z Grodu Kopernika, a także o relacjach z prezes Iloną Termińską.



- Oczywiście, że powrót jest możliwy. Było, jak było. Rozstaliśmy się w takiej czy innej atmosferze, ale ja z panią Iloną Termińską miałem kontakt w zeszłym roku. Jeździliśmy przecież z drużyną przed meczami w Rawiczu i Opolu na treningi do Torunia. Sam osobiście chodziłem do pani Ilony i załatwiałem te treningi. Wypożyczenie Karola Żupińskiego z Torunia do Poznania też zainicjowała pani Ilona. Zapytała się, czy go nie chcę. Rynek z młodzieżowcami naprawdę jest ubogi, więc go wzięliśmy. Było, minęło. Z nikim nie będziemy się gniewać do końca życia - wyznał.