Będzie wielki powrót. Czekali na to ponad 30 lat

Żużel w Stanach Zjednoczonych pomimo obecnego braku klasowych zawodników ma bardzo bogatą historię. W przeszłości kraj ten organizował między innymi finał indywidualnych mistrzostw świata. Wbrew pozorom przedstawiciele gospodarzy nie byli wówczas chłopcami do bicia, bo w Los Angeles tytuł wywalczony w 1981 roku obronił ulubieniec licznie zgromadzonej publiczności - Bruce Penhall. Do XXI wieku na najwyższym stopniu podium uplasowali się też Sam Ermolenko, Billy Hamill oraz Greg Hancock. Kibice pokochali zwłaszcza ostatniego z wymienionych panów, który niestety przedwcześnie zakończył karierę z powodu choroby żony. Do tego przykrego momentu uzbierał on aż cztery złote krążki.