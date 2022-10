Będzie wielki powrót? 10 lat temu zdobył z nimi złoto

Jest duża szansa na to, że Kacper Gomólski wróci do Unii Tarnów. Zawodnik właśnie awansował ze SpecHouse PSŻ do eWinner 1. Ligi, ale w Poznaniu go nie chcą. Gomólski niedawno mówił, że chciałby jeździć w pierwszej lidze, ale ofert nie ma. Tymczasem Unia go chce.